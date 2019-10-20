، "زين السعودية" تكشف عن توسيع أكبر تغطية للجيل الخامس بالشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسرعة أعلى 10 أضعاف.. شاركت الإعلاميين في تجربة تفاعلية للتعريف بالمزايا

عقدت "زين السعودية" مؤتمراً صحفياً للكشف عن خدمات شبكة الجيل الخامس G5 في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها الشركة مؤخراً في 5 أكتوبر 2019.

وشكّل المؤتمر الصحفي فرصة لممثلي وسائل الإعلام ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لاختبار خدمات شبكة الـG5 بكل مزاياها، ما منحهم تجربة فريدة من الاستمتاع بالتطبيقات الحية لهذه الخدمة.

بداية، استعرض الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى رحلة الشركة وإنجازاتها في مجال شبكة الجيل الخامس، والتي تكللت مؤخراً بإطلاق الخدمة تجارياً.

ولفت إلى أن "زين كانت سباقة في تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس في العديد من المناسبات المهمة من ضمنها توفير الخدمة لبطولة PUBG 2019 التي تم تنظيمها ضمن فعاليات موسم جدة حيث تمتع المتسابقون بتجربة غير مسبوقة على صعيد السرعة والأداء. وكذلك أتاحت الشركة خدمات شبكة الجيل الخامس خلال احتفال إطلاق التأشيرة السياحية في المملكة "أهلا بالعالم".

وتبع ذلك تدشين "زين السعودية" لشبكة الجيل الخامس في مطار خليج نيوم، في خطوة عكست حرص الشركة على مواكبة التطورات التي تشهدها المشاريع السعودية العملاقة التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة 2030.

بدوره، أكد "المفدى" عن "أهمية خدمات شبكة G5 وما ستحمله من تحول جذري في توفير الخدمات الرقمية ستغير وجه العالم، وذلك بفضل التقنيات الفائقة التي يحملها هذا الجيل من الشبكات الرقمية، تتمثل في سرعة استجابتها التي تتخطى 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع، إضافة إلى سعتها التي تتجاوز 100 ضعفاً".

وقال أمام نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في مقرّ الشركة: "نفخر في زين السعودية بتسجيلنا لإنجازٍ جديد، أطلقنا الجزء الأول من المرحلة الأولى من تغطيتنا بشبكة الجيل الخامس G5 في 20 مدينة بالمملكة من خلال 2000 موقع، وهي أوسع تغطية على مستوى الشرق الأوسط، واليوم نعلن عن إطلاق التغطية في ٣ مدن إضافية: جازان، صبيا، وخميس مشيط، كما نعلن عن تعزيز التغطية في المدن المطلقة، على أن نصل مع نهاية العام إلى 26 مدينة تتم خدمتها عبر 2600 موقع.

وأكد "المفدى" التزام الشركة بتوفير أحدث خدمات قطاع الاتصالات اللاسلكية لجميع مشتركيها الذين تجاوز عددهم 8 ملايين مشترك في كل المناطق وبأسعار تنافسية، "ما يؤكد ريادتنا كلاعب رئيسي في قطاع الاتصالات وكل الخدمات المتصلة به على مستوى المنطقة".

وفي ردّه على أهم ما ستحمله شبكات الجيل الخامس G5 من متغيرات، لفت "المفدى" إلى أنّ هذا الجيل من الشبكات الرقمية سيغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفاً: "من خلال شبكات الجيل الخامس، سيكون هناك سهولة أكبر لأداء الأعمال بفضل سرعة شبكات الجيل الخامس لتحميل البيانات الضخمة وسرعة استجابتها، مما سيمكن العديد من الخدمات المؤتمتة عبر تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي منها السيارات ذاتية القيادة وعمل الروبوتات التي ستعزز من ظهور المدن الذكية على نحو واسع، وهو ما بدأنا نلمسه في المملكة عبر مدينة نيوم التي كنا السباقين في توفير خدمات الجيل الخامس لمطارها".

وعلى صعيدٍ آخر، لفت "المفدى" إلى التغيّر النوعي في الخدمات الرقمية التي كانت توفرها شبكات الجيل الرابع مع إطلاق شبكات الجيل الخامس، والذي سنلمس أثره بشكل واضح في خدمات التالية: الترفيه الرقمي، قطاع الأعمال، الطباعة الثلاثية الأبعاد، التسوق الإلكتروني، إصدار التراخيص، الرعاية الصحية، التعليم، بالإضافة إلى تطوير خدمات التشغيل الآلي لمواقع الأعمال، واستجابة أسرع في إنترنت الأشياء وغيرها.

وشدد الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في زين السعودية على التزام الشركة في تعزيز الموقع الريادي للمملكة العربية السعودية على قائمة أكثر الدول استثماراً في تطوير الخدمات الرقمية، بما سيرفع من مستوى جودة الحياة ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويخلق فرص عمل أمام جيل الشباب المهتم بقطاع التقنية.

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