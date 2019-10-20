رابط وموعد التسجيل في اختبار مقياس موهبة 1441-2019

كشفت وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم والتسجيل في اختبارات موهبة للعام الجاري 1441-2019 وذلك من أجل قياس القدرات العقلية لطلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية الثالث والسادس وطلاب المرحلة المتوسطة ثالث، حيث تسعى الوزارة إلى الكشف عن الطلاب والطالبات الموهوبين في المملكة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للكشف عن المواهب.

وتسعى وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية إلى تطوير نموذج الكشف عن الموهوبين في كافة أنحاء المملكة ولجميع الفئات العمرية في مراحل التعليم العام، على أن يكون البرنامج مبني على أسس علمية وتربوية متقدمة، وفي هذا التقرير نستعرض معكم من خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة باختبار مقياس موهبة للعام 1441-2019.

شروط التسجيل في اختبارات موهبة

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة من الفئات المستهدفة (الصف الثالث الإبتدائي وحتى الأول الثانوي). يشترط إتمام عملية التسجيل في برنامج مقياس موهبة. يلزم أن يكمل الطالب أو الطالبة عملية التسجيل في رابط الموقع الرسمي. يشترط أن يتأكد الطالب أو الطالبة من صحة البيانات الخاصة بهم، مع ضرورة الاطلاع على السياسات والموافقة عليها. يتحمل الطالب أو الطالب كافة المسئولية وفي حال حدوث أي خطأ.

رابط التسجيل في اختبار موهبة لقياس القدرات العقلية 1441-2019

أتاحت وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في اختبار موهبة لقياس القدرات العقلية للطلاب والطالبات بالمملكة في الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط من خلال الدخول علي رابط بوابة موهبة الإلكترونية.

أهم الأهداف المرجوة من اختبارات مقياس موهبة السنوية:

المساعدة في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم.

المساعدة في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية في مجال التعرف على الموهوبين.

تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة في اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه بشكل سليم.

السعي نحو اكتشاف الطلاب والطالبات الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

تفعيل نظام متكامل للكشف عن الموهوبين.

العمل على توفير منظومة متكاملة للطلاب والطالبات الموهوبين في المملكة.

موعد التسجيل في اختبار مقياس موهبة 1441

كشفت وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية عن موعد تلقي طلبات التسجيل في اختبار مقياس موهبة للعام الجاري 1441 – 2019 على أن يتم البدء في تلقي الطلبات بدايةً من يوم 16 من شهر صفر 1441 الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2019، ويستمر لمدة شهرين كاملين، على أن يتم إغلاق باب التسجيل في اختبار مقياس موهبة في يوم 15 من شهر ديسمبر القادم.