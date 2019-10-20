سقوط طالب من الطابق الثالث لمدرسته في محايل عسير

سقط طالب في المرحلة الثانوية، اليوم الأحد، من الدور الثالث لمدرسته في محايل عسير.
وقالت إدارة تعليم محايل عسير، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ مدير التعليم بالمنطقة باشر حالة طالب «ثانوية الملك سعود» الذي سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي.
وأشارت إلى أنَّ الطالب منوَّم في مستشفى محايل العام قسم الجراحة وحالته مستقرة.
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