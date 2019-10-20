«العمل» توضّح شرط نقل كفالة العامل على صفحة «أبشر أعمال»

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أهمية موافقة وزارة الداخلية؛ لإنزال نقل كفالة العامل على صفحة «أبشر أعمال»، مشيرة إلى مراعاة فترة الانتظار المحددة لإتمام الطلب، بعد موافقة وزارة الداخلية.

وتلقَّت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من أحد متابعيها قال فيه، «تقدّمت بطلب (نقل كفالة العامل)، وتمت الموافقة عليه من مكتب العمل ومن وزارة الداخلية، وإلى الآن لم ينزل في صفحة أبشر أعمال».

وردَّت الوزارة، بأن فترة الانتظار المحددة لإتمام نقل كفالة العامل، وإنزال الطلب المقدم بهذا الشأن على صفحة «أبشر أعمال»، تتم بعد 15 يومًا من موافقة وزارة الداخلية، ويتم رفض الطلب آليًا من الوزارة؛ إذا لم يتم إكمال الإجراءات.

وتتيح خدمة «أبشر أعمال» لأصحاب الأعمال، إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار وإنهاء تأشيرتي الخروج والعودة والخروج النهائي، وطلب تقرير مقيم، وإنشاء تفويض، ونقل الخدمات، وتعديل المهنة، فضلًا عن تحديث معلومات جواز السفر، وتوصيل الوثائق باليد.