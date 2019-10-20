بالصور.. أمير حائل يشهد ختام بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات، مساء السبت، حفل اختتام بطولة حائل الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة.

وقام أمير حائل ومرافقوه بجولة على المعرض المصاحب والأجنحة المشاركة، واستمع إلى شرح لمكونات كل جناح ثم أعلنت بعد ذلك خلال الحفل الخطابي، المرابط الفائزة في البطولة لكل الفئات المشاركة.

وحققت المركز الأول والجائزة الذهبية في فئة المهرات لعمر السنة، المهرة سانقريا للمالك متعب الطخيس، فيما جاءت في المركز الثاني والجائزة الفضية المهرة إكرام الخالد للمالك نبيل الصبحي، بينما حلت ثالثًا وحصلت على الجائزة البرونزية المهرة عروب الخالدية لاسطبلات الخالدية.

وفي فئة المهرات عمر السنتين والثلاث فحققت المركز الأول والجائزة الذهبية المهرة رسالة الخالدية لاسطبل الخالدية، والمركز الثاني والجائزة الفضية المهرة ترياسوري أي إس لسلطان الحارثي والمركز الثالث والجائزة البرونزية المهرة شموخ أي لناصر الفوزان.

أما في فئة الأفراس فجاءت الفرس سرنتي آر تي أي في المركز الأول، وحققت الجائزة الذهبية للمالك وليد الضحيان، وحلت في المركز الثاني، وحصلت على الجائزة الفضية الفرس بيلا ليبرتاد إم س للمالك عبدالله التويجري، وحصدت المركز الثالث والجائزة البرونزية الفرس يو إل لوكا للمالك عبدالعزيز الفوزان.

وفي فئة المهارة عمر السنة جاء المهر صادح الخالدية لمربط المجد، فقد جاء في المركز الأول وحقق الجائزة الذهبية وفي المركز الثاني والجائزة الفضية المهر نواف السكب لنايف أبورياش وحقق المركز الثالث والجائزة البرونزية المهر مشهور العنان لسامي القاضي.

وفي فئة المهر عمر السنتين والثلاث فحقق هلال الخالدية لاسطبلات الخالدية المركز الأول والجائزة الذهبية، أما المركز الثاني والجائزة الفضية فكانت من نصيب المهر مشعل إم لصالح الوابل في حين حصل على المركز الثالث والجائزة البرونزية المهر رايات الخالدية لاسطبلات الخالدية.

Advertisements

فيما جاءت نتائج فئة الحصن، أولًا والجائزة الذهبية للحصان رازي الخالدية لاسطبلات الخالدية، أما المركز الثاني والجائزة الفضية فكانت للحصان يعسوب المعود لاسطبلات الخالدية، في حين كان المركز الثالث والجائزة البرونزية للحصان بتار الثاني للمالك مطلق خرصان.

عقب ذلك جرى استعراض الخيول العربية الأصيلة وتكريم أصحابها.

وفي الختام كرّم أمير منطقة حائل أصحاب المراكز الأولى، والمرابط السعودية الحاصلة على كأس العالم، ثم كُرِم الرعاة والمساهمون في نجاح البطولة، وأعضاء اللجان التنظيمية ولجان التحكيم وشركاء النجاح، وشارك سموه في أداء العرضة السعودية والتي أدتها فرقة الفنون الشعبية.

عقبها رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد، في تصريح صحفي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم المستمر للفعاليات والبطولات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة ولبطولة حائل الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة مشيدًا سموه بنجاح البطولة في نسختها الأولى مؤكدًا سموه أن النجاح في البطولة محليًّا سيكون دافعًا لمواصلة النجاح في النسخة الثانية لتكون بطولة عالمية مؤكدًا سموه حرص منطقة حائل على أن تقدم نفسها بقوة في كل المجالات، معربًا عن شكره للمساهمين بهذا النجاح من مشاركين ومنظمين ورعاة.

وكانت البطولة قد افتتحت يوم الخميس الماضي، بمشاركة 240 جوادًا من جميع مرابط الخيل العربية الأصيلة بالمملكة، ووصلت جوائزها إلى 600 ألف ريال، وسبع سيارات وسط منافسة قوية من قبل المرابط المشاركة.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد مساعد رئيس هيئة تطوير حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل وعدد من المسئولين.