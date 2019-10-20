فريق طبي بمستشفى أبها ينهي معاناة طفل من السمنة

نجح فريق جراحة سمنة الأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إنهاء معاناة مريض في الـ14 من عمره، ويبلغ وزنه ١٨٠ كيلوجرامًا من السمنة عبر إجراء عملية تكميم .

وفي التفاصيل، بين رئيس الفريق الطبي الدكتور هاشم علي الغامدي أن إجراء العملية لهذا المريض كان ضرورة ملحة لتجنيبه المخاطر المحدقة به بسبب السمنة؛ حيث تجاوز معيار كتلة الجسم لديه السبعين .

وأضاف الغامدي: نظراً لدقة الوضع الصحي لمثل هذه الحالات فقد تم تقييم المريض تقييمًا شاملًا وتجهيزه للعملية عبر سلسلة إجراءات طبية، حتى تم إجراء العملية ومتابعته في العناية المركزة بعد ذلك، حتى تماثل للشفاء وغادر المستشفى في خلال أسبوع من إجراء العملية.

بدوره، قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافين الشكر لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه لبرنامج جراحة سمنة الأطفال حتى أصبح المستشفى مركزاً مرجعياً لجراحة سمنة الأطفال.