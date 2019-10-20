أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.. خلال ساعات

أكَّدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تعرُّض عدد من المناطق إلى هبوب رياح سطحية تؤدِّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية في الباحة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ منطقة مكة المكرمة (جدة، رابغ) تشهد عوالق ترابية، تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، كما تشهد الباحة (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 8 مساء.

وتتعرض منطقة نجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، إلى رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة الثامنة مساء، كما تشهد منطقة جازان (فرسان) تكون سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية والتي بدأت الساعة 3:50 فجرًا وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.

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أما المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الحبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس التنورة، قرية العليا) استمرار الضباب، ما يؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، والذي بدأ الساعة 1:45 صباحًا ويستمر حتى الساعة 9 صباحًا.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكَّدت في تقريرها لطقس اليوم الأحد: استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «جازان وعسير» تشمل الأجزاء الساحلية منها، مشيرةً إلى أنَّ الفرصة ماتزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة أنَّ هناك استمرارًا لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الوسطي والجنوبية منها.