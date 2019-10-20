أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزية بسكاكا

نفذت أمانة منطقة الجوف وبتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان جولة رقابية على أسواق الخضار بمدينة سكاكا، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المعروضات من الخضار والفواكه ومدى التزام أصحاب المحال والمباسط في تطبيق الشروط الصحية والنظامية اللازمة؛ لمزاولة لبيع الخضار والفواكه والتمور والزيتون.

وتؤكد الأمانة استمرار عمل الجولات الرقابية بشكل منتظم على جميع المحال داخل مدينة سكاكا، المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما تهيب الأمانة الالتزام بمعايير وأنظمة السلامة والنظافة العامة، كما أن الوعي الحضاري سيرتقي بمستوى هذه الأعمال؛ لكي تتحول إلى تسارع وتسابق للأفضل بدلًا من تتبع المخالفات والأخطاء.

وقد شارك في الجولة الإدارة العامة للرقابة الصحية ومختبر سلامة الأغذية وإدارة الأسواق والإدارة العامة للنظافة، والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف البضاعة غير المناسبة للاستهلاك، وإعادة تنظيم البسطات، وترتيب السوق بما يتوافق مع التصميم المناسب بالسوق.

وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية مستمرة وبشكل يومي وعلى فترات صباحية ومسائية، ولاستقبال الملاحظات يمكن التواصل مع مركز البلاغات والطوارئ (940)، والذي يعمل على مدار الساعة، كما أنه بالإمكان رفع البلاغات عن طريق برنامج (بلدي ٩٤٠) المخصص للأجهزة الذكية.