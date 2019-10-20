السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في أربعة مواقع بمنطقة حائل



حائل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل في تقديم خدماتها للرجال والنساء في أربعة مواقع في منطقة حائل، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في بلدية بقعاء بمنطقة حائل, ويوم غدٍ تقدم خدماتها للرجال في متوسطة بقعاء بمنطقة حائل, كما تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها الثلاثاء القادم للنساء في المتوسطة الثامنة عشر بمنطقة حائل، كما تتواجد الأربعاء القادم في الثانوية الأولى لتحفيظ القران بمنطقة حائل .

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

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13:52ت م

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