

أبها 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات, عدداً من الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة أمام المستثمرين، ورجال الأعمال وسيدات الأعمال، في عدة مواقع متميزة للاستثمار في مدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه المشروعات, تشمل مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مدينة ألعاب بطريق الملك عبد الله على مساحة 2496م2 لمدة 15سنة, ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بمخطط "آل غليظ" على مساحة 8536 م2 لمدة 25 سنة, ومشروع تشغيل جسور معلقة على امتداد طريق الملك فهد بعقد يصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى مشروع الحاويات الذكية لتدوير الملابس المستعملة في مواقع متفرقة، ومدة العقد ستكون 5 سنوات.

وأشار أمين منطقة عسير إلى أن شروط ومواصفات المشروعات الاستثمارية موجودة على بوابة "بلدي" أو من خلال تطبيق "فرص".

// انتهى //

13:51ت م

0070





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تطرح فرصا استثمارية جديدة في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.