السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها في 14 مواقعاً



المدينة المنورة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة, في تقديم خدماتها للرجال والنساء في 14 موقعاً في المنطقة, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة .

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة بدر لمدة يوم, وثانوية الحكم بن هشام بمحافظة المهد لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها للنساء في ثانوية العقيق الأهلية للبنات بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم, ويوم غدِ تقدم خدماتها للرجال في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر, والمجمع الصحي بالعلا بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم, وثانوية عمر بن الخطاب بمحافظة المهد لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الرابعة والأربعون بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم, بينما تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز ثرب التابع لمحافظة المهد لمدة ثلاثة أيام, ومبنى التلفزيون بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء القادم في مجمع التحفيظ بمحافظة المهد لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها للنساء في مركز الملك فهد لطب الأسنان بمنطقة المدينة المنورة لمدة يومين, وثانوية درر المدينة للبنات لمدة يوم.

وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الاربعاء القادم زياراتها بتقديم خدماتها للرجال في مركز الرايس التابع لمحافظة بدر لمدة يوم, وبتقديم خدماتها للنساء في الثانوية العاشرة للبنات بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

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13:48ت م

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