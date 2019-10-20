السعودية اليوم / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يُطلق برنامج "رخصة القيادة البيئية"



جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

يُطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الاثنين القادم برنامج "رخصة القيادة البيئية", وذلك بالشراكة مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية تمثل قاعدة من المختصين بالتوعية البيئية لقيادة العمليات والإسهامات المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، وذلك من خلال برامج تدريبية تطبيقية متخصصة موجّهة للمهتمين من طلبة الجامعة والمختصين في المجال وقيادات الجهات التعليمية لإحداث تأثير نوعي مستدام.

وأوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام كوثر, أن البرنامج يأتي انطلاقًا من المحور البيئي الذي تبنّته رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أهمية المساهمة في تنمية المجتمع واستثمار وتأهيل الطاقات البشرية لبناء جيل من القيادات الشبابية القادرة على المساهمة في حماية البيئة وتكفل الاستدامة البيئة لبلادنا.

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13:38ت م

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