السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ جولات رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا



سكاكا 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

نفذت أمانة منطقة الجوف اليوم، جولات رقابية على أسواق الخضار بمدينة سكاكا، للتأكد من سلامة وجودة المعروضات من الخضار والفواكه ومدى التزام أصحاب المحلات والمباسط من تطبيق الشروط الصحية والنظامية اللازمة لمزاولة بيع الخضار والفواكه والتمور والزيتون.

وأسفرت الجولة التي نفذتها كل من: الإدارة العامة للرقابة الصحية, ومختبر سلامة الأغذية, وإدارة الأسواق, والإدارة العامة للنظافة، عن مصادرة وإتلاف معروضات غير مناسبة للاستهلاك، وإعادة تنظيم البسطات وترتيب السوق بما يتوافق مع التصميم المناسب بالسوق.

وأكدت الأمانة عن استمرار عمل الجولات الرقابية بشكل يومي منتظم خلال الفترتين الصباحية والمسائية على جميع المحال داخل مدينة سكاكا، المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بما يحقق الأهداف ويضمن تطبيق الاشتراطات، كما دعت المستثمرين بالالتزام بمعايير وأنظمة السلامة والنظافة العامة.

ودعت أمانة الجوف الجميع بالتعاون والإبلاغ عن الملاحظات بالتواصل مع مركز البلاغات والطوارئ 940، الذي يعمل على مدار الساعة أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق بلدي "940" المخصص للأجهزة الذكية.

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13:35ت م

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