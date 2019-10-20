السعودية اليوم / حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير المملكة لدى الإمارات



رأس الخيمة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم رأس الخيمة مساء أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وذلك في إمارة رأس الخيمة.

وحمّل سمو حاكم رأس الخيمة السفير الدخيل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه سموه بالتطورات التي تشهدها المملكة العربية

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسُبل تطويرها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وعبد العزيز الزعابي، ومحمد علي النعيمي، فيما حضره من جانب سفارة المملكة صلاح الهطلاني.

// انتهى //

13:25ت م

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رأس الخيمة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم رأس الخيمة مساء أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وذلك في إمارة رأس الخيمة.وحمّل سمو حاكم رأس الخيمة السفير الدخيل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .ونوه سموه بالتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا.كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسُبل تطويرها في المجالات كافة.حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وعبد العزيز الزعابي، ومحمد علي النعيمي، فيما حضره من جانب سفارة المملكة صلاح الهطلاني.// انتهى //13:25ت م0060

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