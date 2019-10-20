السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من أعضاء البرلمان الفنلندي



هلسنكي 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة هلسنكي اليوم، عددًا من أعضاء البرلمان الفنلندي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا فيصل بن إبراهيم غلام.

وقدم معاليه شرحًا موجزًا عن الأعمال التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة في الدول المنكوبة ومناطق الأزمات لسد الحاجات وتخفيف المعاناة عن المتضررين والمشردين وكفالة الأيتام وعلاج المرضى ومساعدة الأسر الفقيرة وحماية الأطفال، مؤكدًا إيلاء حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- العمل الإنساني الاهتمام الأوفى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون في المجالات الإنسانية والإغاثية مؤكدين عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأعرب الجانب الفنلندي عن استحسانه البالغ للجهود البارزة للمملكة ممثلة بالمركز لتكريس العمل الإنساني ودعم المحتاجين أينما كانوا .

// انتهى // ‏

13:21ت م

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