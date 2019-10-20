السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثًا



سكاكا 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف العميد سعيد بن حسين القحطاني يرافقه عددًا من مساعديه.

وفي بداية اللقاء أعرب العميد القحطاني عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر بتكليفه مديرًا لجوازات المنطقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وفق توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للعميد القحطاني والعاملين معه التوفيق والسداد، في ظل ما تقدمة حكومتنا الرشيدة من دعم لقطاع الجوازات.

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13:04ت م

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