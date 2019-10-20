السعودية اليوم / سلطنة عُمان تستضيف اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون



مسقط 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعها الخامس عشر اليوم بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول المجلس في مسقط.

وناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول

كما ناقش الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين كالقانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري والقانون الموحد للعلامات التجارية وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد وقانون البذور والتقاوي والشتلات الى جانب الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني.

// انتهى //

13:00ت م

0052



مسقط 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسعقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعها الخامس عشر اليوم بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول المجلس في مسقط.وناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون الخليجي وما يتصل بوضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول المجلس وسبل تعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني وما يخص الزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع وموضوع تجانس الوظائف الفنية في هذه الإدارات.كما ناقش الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين كالقانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري والقانون الموحد للعلامات التجارية وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد وقانون البذور والتقاوي والشتلات الى جانب الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني.// انتهى //13:00ت م0052

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