السعودية اليوم / القاهرة تستضيف أعمال الدورة الثانية لأسبوع المياه



القاهرة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

بدأت في القاهرة اليوم أعمال الدورة الثانية لأسبوع القاهرة للمياه التي تُعقد تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وتنظمها وزارة الموارد المائية والري المصرية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وتناقش الدورة التي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري الحد من آثار التغيرات المناخية، واستراتيجيات التكيف،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف الندرة المائية، فضلًا عن استعراض الأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى تعزيز الوعي المائي، وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.

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12:57ت م

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