

الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض اليوم، برنامجاً تدريبياً متخصصاً عن "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة ودشن البرنامج الذي جاء كورشة تدريبية معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، بحضور مشاركين ومشاركات من العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة.

وتسعى الهيئة من هذه الورشة التي تستمر يومين تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز مساهمتها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتشاور والتنسيق بينها وبين الهيئة للعمل في مجال إعداد التقارير والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير معرفة المشاركين والمشاركات في الورشة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومساهمتهم في اختيار التوصيات.

// انتهى //

12:54ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة حقوق الإنسان تُطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتفاعل مع النظام الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.