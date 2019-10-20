السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تنظم ملتقى "الإفصاح وشفافية المعلومات"



نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

تنظم أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الثلاثاء القادم، ملتقى "الإفصاح وشفافية المعلومات"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة.

ويتناول الملتقى عدداً من المحاور منها: التحديات وآليات الإفصاح، وإتاحة المعلومات، وتعزيز الشفافية والتوعية بأهميتها، والتعاون بين الجهات لتعزيز النزاهة، ومعوقات تبادل المعلومات بين الجهات .

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12:00ت م

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