فيديو وصور.. المواطن تشارك جمعية الثريا للمكفوفين باليوم العالمي للعصا البيضاء

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2019-10-20 فيديو وصور.. متابعات الخليج 365 تشارك جمعية الثريا للمكفوفين باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار نراكم بقلوبنا







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