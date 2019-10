صورة وفيديو تظهر للعالم بشاعة أسلحة تركيا المحظورة دولياً

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تداولت وكالات الأنباء على نطاق واسع، صورة مروعة لطفل في سوريا، تعرض لإصابة شديدة جراء استخدام تركيا لأسلحة كيماوية محظورة ضد الأكراد.

وتظهر اللقطات المحزنة التي التقطت في أحد المستشفيات في تل تمر، بالقرب من مدينة رأس العين الحدودية التي شهدت الأحداث العنيفة، صبياً مصاباً بحروق عميقة في جسده العلوي بأكمله.

ويوثق مقطع الفيديو المؤلم، صراخ الطفل واستجداءه لوالده بأن يوقف الألم والنار التي يشعر بها بجسده قائلًا: “أبي، أوقف الحرق، أتوسل إليك”.

وكانت السلطات الكردية اتهمت تركيا باستخدام أسلحة محظورة مثل النابالم وذخائر الفوسفور الأبيض، حيث أطلقت وسائل الإعلام الكردية، مقطع فيديو يوثق مجموعة من الأولاد مصابين بحروق شديدة في وجوههم في مستشفى آخر في الحسكة، بالقرب من رأس العين، وقال الأطباء إن الإصابات تبدو متسقة مع استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة مثل النابالم.

وأعلن مفتشو الأسلحة الكيماوية التابعون للأمم المتحدة، أنهم يجمعون المعلومات عقب اتهامات بأن القوات التركية استخدمت أسلحة محظورة ضد الأطفال في سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقد تجاهل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حتى الآن، الضغوط الدولية لوقف الهجوم الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين وشرد أكثر من 300 ألف شخص.

رابط الفيديو (

#SaveTheKurds#Phosphour_of_Turkey_Kills_Our_people

Erdogan even the hail will not eccept you..InshaAllah your end will be soon and in a bad way.



Oh my dear your suffering hurting us 😔😭 pic.twitter.com/XIgzUuIGjz