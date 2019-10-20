الان تتابع حادث مروري يصرع مقيم ويصيب طالبتين في الأفلاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأفلاج- الخليج 365: تسبب حادث مروري لمركبة تقل طلبات بكلية التقنية في الأفلاج لمصرع قائد المركبة وإصابة طالبتين بإصابات طفيفة. وكان قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج قد استقبل طالبتين بكلية التقنية بعد تعرضهم لحادث مروري جنوب الأفلاج تسبب في مصرع قائد المركبة وهو مقيم من جنسية عربية فيما تعرضت الطابتين لإصابات طفيفة . وعلمت مصادر “الخليج 365” بأن المقيم ادخل ثلاجة الموتى فيما غادرن الطالبتين المستشفى بعد تلقي العلاج .

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