الان تتابع سقوط طالب من الدور الثالث بمدرسته في محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير- الخليج 365- عبد الله العازمي: سقط طالب من الدور الثالث من مدرسته صباح اليوم بثانوية الملك سعود بمحايل عسير وتم على الفور نقله للمستشفى. وباشر مدير التعليم حالة طالب ثانوية الملك سعود الذي سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي وهو منوم في مستشفى محايل العام قسم الجراحة وحالته مستقرة ولله. “الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل لاحقا عند ورودها من الجهات المعنية

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