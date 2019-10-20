السعودية | شاهد.. قصر حجري غرب السعودية لم يتغير لونه منذ 100

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شكرا لقرائتكم شاهد.. قصر حجري غرب السعودية لم يتغير لونه منذ 100 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر قصر البوقري بمدينة الطائف غرب السعودية أحد القصور الأثرية المبنية من الحجر، حيث يجمع القصر في تفاصيل بنائه طراز العمارة الإسلامية والرومانية وسط البساتين.
المشرف على القصر دخيل الحميدي قال في حديثه لـ"العربية.نت": "القصر يعود لعائلة البوقري من تجار مكة المكرمة وقد بناه الأخوان عمر وأحمد بوقري عام 1348هجرية في حي قروى بالطائف".
وأكمل حديثه: "بني القصر من الحجر الصافي وتلون بمادة الرخام والنورة التي تم جلبها من جبال الطائف".
وبين الحميدي أنه منذ إنشاء القصر لم يتغير لونه لجودة المواد المستخدمة في بنائه، كما أن الحجر في فصل الصيف يحتفظ بالبرودة، وفي الشتاء يحتفظ بالدفء، على حد وصفه.
وعن تفاصيل بناء قصر البوقري، أضاف: "يتكون القصر من 3 أدوار، حيث يضم غرف نوم واستقبال ودورات مياه مكسوة بالنورة والرخام، كما تزين القصر وأروقته بالرواشين والزخارف الخشبية التي أعطته بعداً معماريا جميلا".
وأوضح الحميدي أن القصر ما زال يحتفظ برونقه وجماله إلى اليوم، لافتا إلى أنه على الرغم من بنائه بالحجر إلا أنه يعتبر من أفخم القصور في مدينة الطائف، كما أن الزوار والسياح يقصدون زيارته خلال الإجازة الصيفية والعطلات الأسبوعية لمشاهدة القصر والتجول فيه والتقاط الصور له.
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