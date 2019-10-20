السعودية | "إثراء" الظهران.. تعرف على 230 فعالية للسياحة الثقافية

شكرا لقرائتكم "إثراء" الظهران.. تعرف على 230 فعالية للسياحة الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دمج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظهران (شرق السعودية) اللعب بالثقافة، في تدشينه أكبر حدث إبداعي "تنوين" باحتوائه على 230 فعالية تستمر حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، جاذباً بذلك أنظار العالم في السياحة الثقافية بعد فتح الفيزا السياحية في السعودية وتمكين محبي الترحال باكتشاف الكنوز.

وصرحت مديرة مركز إثراء المهندسة فاطمة الراشد لـ"العربية.نت" أن هذه التظاهرة تحتفي بالصناعات الإبداعية بكل أشكالها من فن وموسيقى ومسرح وعلوم وابتكار وريادة أعمال، وتتناول كل مجال من هذه المجالات عبر منظومة من البرامج التفاعلية والأنشطة والمحاضرات والعروض، في موسم إثراء الإبداعي" تنوين". وأضافت الراشد:" إثراء يقدم فعاليات للكبار والصغار، هناك السينما والمسرح والمتاحف وهناك مركز للابتكار وبرج للمعرفة، ومكتبة تعتبر من أكبر المكتبات في الشرق الأوسط فيها ما لا يقل عن 250 ألف كتاب ورقي، بالإضافة إلى ملايين الكتب الرقمية".

ولفتت إلى أن مفهوم السياحة الإبداعية مفهوم ناشئ وحديث إلا أن مركز إثراء من خلال موسم تنوين يسعى لتطوير هذا المفهوم، وأن تكون وجهة عالمية للملهمين في هذا النوع من السياحة، وكذلك لاستقطاب المبدعين من كل دول العالم، وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات بحلول ابتكارية.

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وتنوعت الفعاليات بين معارض فنية وعروض مسرحية وورش عمل وندوات تدور حول مفهوم اللعب كأداة تجمع بين التعليم والترفيه، وذكر مدير عام الشؤون العامة لأرامكو السعودية المهندس فؤاد الذرمان "نحن مهتمون بصناعة المستقبل عبر إلهام أجيال المستقبل، ويسعدنا بأن إثراء، وهو مبادرة الشركة للمجتمع الوطني والعالمي يحتضن تنوين، ويدمج تنوين بمعادلة مميزة الفنون والعلوم والتقنية وريادة الأعمال بمشاركة رواد ومبدعين محليين وعالميين لإلهام خيال 100 ألف مشارك سيكون منهم المبدع والمبتكر في المستقبل القريب".

على صعيد آخر، كشف عمر باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عن برامج ترفيهية حافلة ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، وستكون إحدى أدوات استعادة 6 مليارات دولار لحضن الاقتصاد السعودي بعد أن كانت تُنفق سنوياً خارج البلاد بداعي السياحة والترفيه، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تعمل على اجتذاب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية للقطاع على المدى الطويل.

وقال باناجه: "خلال الفترة المقبلة سنملأ الروزنامة بمسابقات ترفيهية وثقافية ورياضية سيتمتع بها المواطنون بالمشاركة والسفر داخل المملكة، وسنقدم في المستقبل بعض الدروس المستفادة في المواسم السعودية ومحاولة تحسينها فيما سيكون هناك تطوير مستمر في كل المشروعات الترفيهية القائمة حالياً في المملكة".

ولفت باناجه إلى أن "جودة الحياة" أحد البرامج الـ12 التي تندرج في "رؤية 2030"، وهو أحد البرامج المعنية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدخل في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتوليد فرص العمل وصناعة السعادة وعروض ترفيهية متنوعة وفعاليات مختلفة كأحد القياسات في المدن، كتوليد الوظائف والإسهام في الناتج الإجمالي المحلي، مبيناً أن هناك جهات استشارية تؤكد أنه على المدى الطويل سيقفز الإنفاق فيه إلى 6% من الدخل.