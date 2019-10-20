، "قرقاش" عن استهداف الإمارات: هو منطق العاجز ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: البديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم: "الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميًّا".أنور قرقاش الإمارات