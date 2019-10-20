، قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا ،

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اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.
واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).
وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.
قافلة الندوة الندوة العالمية للشباب الإسلامي عمليات جراحية
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 12:21 PM
في 10 أيام.. وضمت عددًا من الأطباء في عدة تخصصاتقافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا
اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.
واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).
وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.
، قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا ،
المصدر : الخليج 365
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