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قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - في 10 أيام.. وضمت عددًا من الأطباء في عدة تخصصات

اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.

واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).

وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.

قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا

قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا

قافلة الندوة الندوة العالمية للشباب الإسلامي عمليات جراحية

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 12:21 PM

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في 10 أيام.. وضمت عددًا من الأطباء في عدة تخصصات

قافلة الندوة تُجري 233 عملية و559 كشفًا طبيًّا بتنزانيا
أحمد البراهيم

اختتمت القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا، أعمالها، وأجرت (233) عملية جراحية و(559) كشفًا طبيًّا.

واستمرت القافلة لمدة (10) أيام في الفترة من 6- 16 صفر 1441هـ في جزيرة بمبا بإقليم زنجبار، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مجالات (الجراحة العامة- المسالك البولية- النساء والولادة- جراحة الأطفال- جراحة التجميل).

وتُواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية من خلال قوافلها الطبية التي تعالج المرضى، وتقدم لهم الدواء المجاني في العديد من المناطق الفقيرة والمحتاجة من القارة الأفريقية.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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