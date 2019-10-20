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شهد طريق عرفة بعد نقطة تفتيش ن4 في اتجاه مكة، صباح اليوم، حادث تصادم خلّف 5 إصابات.
وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:34 من صباح اليوم الأحد، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة، بطريق عرفة، به عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 3 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى النور التخصصي.
حادث تصادم مكة المكرمة هيئة الهلال الأحمر
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 12:20 PM
باشرته 3 فِرَق إسعافية وتم نقل المصابين لمستشفى النورمكة المكرمة.. تَصَادم وانقلاب بطريق عرفة يخلّف 5 إصابات
شهد طريق عرفة بعد نقطة تفتيش ن4 في اتجاه مكة، صباح اليوم، حادث تصادم خلّف 5 إصابات.
وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة 1:34 من صباح اليوم الأحد، بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة، بطريق عرفة، به عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 3 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى النور التخصصي.
، مكة المكرمة.. تَصَادم وانقلاب بطريق عرفة يخلّف 5 إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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