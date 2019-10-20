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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.أمطار حالة الطقس مكة المكرمة
"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-20
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
11:48 AM
قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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