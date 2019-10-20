محمد بن مسعود - الدمام - هوى من الثالث ومنوّم بالمستشفى العام قسم الجراحة والمدير باشر حالته باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث. وبيّن "تعليم محايل"، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد. وقال متحدث "تعليم محايل" علي يحيى؛ لـ"الخليج 365": "كان السقوط قبل الطابور الصباحي وصحته مستقرة تماماً".تعليم محايل خميس البحر محايل عسير سقوط طالب "تعليم محايل": "طالب خميس البحر" سقط قبل الطابور وحالته مستقرة عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-10-20 باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث. وبيّن "تعليم محايل"، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد. وقال متحدث "تعليم محايل" علي يحيى؛ لـ"الخليج 365": "كان السقوط قبل الطابور الصباحي وصحته مستقرة تماماً". Advertisements 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 11:46 AM هوى من الثالث ومنوّم بالمستشفى العام قسم الجراحة والمدير باشر حالته هوى من الثالث ومنوّم بالمستشفى العام قسم الجراحة والمدير باشر حالته باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث. وبيّن "تعليم محايل"، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد. وقال متحدث "تعليم محايل" علي يحيى؛ لـ"الخليج 365": "كان السقوط قبل الطابور الصباحي وصحته مستقرة تماماً". ، "تعليم محايل": "طالب خميس البحر" سقط قبل الطابور وحالته مستقرة ،

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