، أثر بعد عين .. شاهد ما فعلته السيول في طرق شرق الليث ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهالي جدم ينشدون سرعة افتتاح مركز لـ "المدني" اعتُمد قبل عام

خلفت الأمطار التي شهدتها مراكز شرق محافظة الليث أضراراً كبيرة في البنى التحتية، وخاصة الطرقات سواء التي تربط المراكز ببعضها بعضاً أو التي تربطها بمحافظة الليث.

في التفاصيل، تسبّبت السيول في قطع عددٍ من الطرقات داخل مركز جدم- شرقي الليث، خاصة الطرق الحيوية منها التي ترتبط بالمدارس والمركز الصحي وغيرها من القطاعات الخدمية، وتسبّبت في تعليق الدراسة في المركز، اليوم الأحد، بعد أن تحوّلت تلك الطرق إلى أثرٍ بعد عين.

كما تسبّبت السيول في قطع وتدمير طريق "المرار" بقرية ذهب الذي يربط قريتَي الفحو وذهب بقرية أتانة الواقعة شرقي محافظة الليث.

وطالب مواطنون بتلك المراكز والقرى، الجهات المعنية، بسرعة صيانة الطرقات وفتحها أمام المواطنين لإعادة شريان الحياة إلى تلك القرى.

من جهة أخرى، جدّد أهالي مركز جدم مناشدتهم بسرعة افتتاح مركز الدفاع المدني الذي تمّت الموافقة على إنشائه العام الماضي، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، وكثافة الأمطار التي تهطل باستمرار على مراكز شرق الليث، حيث يخشى السكان حدوث أضرار بسببها -لا سمح-، مؤكدين أنهم بحاجة ماسة إلى مركز للدفاع المدني؛ نظراً لبُعدهم عن محافظة الليث قرابة ١٠٠ كلم.

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