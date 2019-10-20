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تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، في تفعيل نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية الجديدة، والتأكّد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، حيث مرت 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في جريدة "أم القرى" الرسمية، وفقاً لما نص عليه النظام.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، دعوة المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني، انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة.وزارة التجارة والاستثمار التجارة الإلكترونية
اليوم .. تفعيل نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذيةمحمد المواسي الخليج 365 2019-10-20
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، في تفعيل نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية الجديدة، والتأكّد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، حيث مرت 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في جريدة "أم القرى" الرسمية، وفقاً لما نص عليه النظام.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، دعوة المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني، انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
11:13 AM
لتعزيز دورها والتأكّد من عروضها المقدمة للمستهلكين
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، في تفعيل نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية الجديدة، والتأكّد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، حيث مرت 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في جريدة "أم القرى" الرسمية، وفقاً لما نص عليه النظام.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، دعوة المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني، انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة.
، اليوم .. تفعيل نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ،
المصدر : الخليج 365
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