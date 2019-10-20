موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

نظراً لكثرة الأسئلة التي جاءت عن موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441، نقدم لكم في هذا المقال أحدث الأخبار عن موعد التسجيل في هذه الوظائف بالمملكة العربية السعودية، وننشر لكم موعد فتح باب التسجيل لجميع المواطنين الذين لديهم الرغبة في شغل هذه الوظائف المتوفرة لهذا العام.

موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441

قامت الإدارة العامة للقبول والتسجيل في وزارة الشؤون الإسلامية بالإعلان عن موجود مجموعة من الوظائف الخالية لهذا العام 1441هـ/2019م، وعن بداية التسجيل بها، حيث صرحت بإمكانية تسجيل الأفراد الذين يرغبون في التسجيل في هذه الوظائف أن يقومون بالدخول إلى موقع منصة توظيف وزارة الشؤون الإسلامية واتباع الخطوات اللازمة من خلال الموقع الالكتروني للتسجيل في هذه الوظائف.

وأعلنت عن بداية فتح باب التقديم على هذه الوظائف بداية من الغد الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر 2019م، و21 من شهر صفر 1441هـ، على أن يستمر التقديم في هذه الوظائف لمدة أربع أيام حيث ينتهي يوم الاربعاء 23 أكتوبر و24 صفر.

التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441

يمكن لكل من يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة بوزارة الشؤون الإسلامية لهذا العام الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإسلامية الالكتروني الرسمي، والتسجيل في هذه الوظائف بصورة صحيحة، حيث تتنوع هذه الوظائف، يمكنكم اختيار الوظيفة المناسبة لكم والتي ترغبون في التقديم عليها من خلال هذا الموقع الرسمي.