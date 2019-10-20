السعودية اليوم / بدْء القَبول في برامج تقنية ومهنية بتقنية المدينة المنورة للبنات



المدينة المنورة 21 صفر 1441هـ الموافق 20 اكتوبر 2019م واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بدء القبول للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية التي تنظمها الكلية بدءاً من الأحد القادم, ضمن المرحلة الخامسة لمبادرة التدريب المجتمعي "أتقن" في عدة تخصصات تقنية ومهنية.

وتشمل الدورات التدريبية التصميم بالفوتوشوب, ومقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني" وشبكة الحاسب, وصيانة الجوال, ومقدمة مايكروسوفت, والتجميل وتصفيف الشعر, ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة, وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو, وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني, وإدارة الفعاليات والمناسبات.

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11:29ت م

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