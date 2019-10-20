السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة



الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة، وذلك بديوان الرئاسة العامة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للقيادات.

وأكد معاليه أن الرئاسة العامة حققت إنجازات ومبادرات رائعة ومتميزة في مجال التحول التقني ونقل الخدمات إلى الفضاء الإلكتروني، وهي تتوج اليوم هذا التقدم بتدشين مجموعة من الخدمات

الإلكترونية في مسيرة التحول الإلكتروني في الرئاسة العامة، وذلك استجابة للتوجيه السامي الذي يحث الأجهزة الحكومية على التحول الإلكتروني.

من جهته كشف مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة الدكتور عبدالمجيد بن محمد الوعلان أن بوابة الرئاسة الإلكترونية ستقدم 6 خدمات جديدة و 3 خدمات مطورة، تسهل أداء الموظفين، وتسهم في تقليل الإجراءات وتبسيطها، تحقيقاً لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية الوظيفية، حيث جرى اعتماد الخدمات بعد رصد وتحليل للبيئة التقنية واقتراح التحسينات اللازمة لمواكبة التسارع التقني وتقديم أفضل الحلول التقنية.

يذكر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثاً إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد في مجال التقنية، بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في هذا المجال.

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11:06ت م

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