السعودية اليوم / بلدية طيبة الفرعية بجدة تزيل 21 تعدياً



جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أزالت بلدية طيبة الفرعية 21 موقعاً ضمن نطاق عملها واستمراراً لجهود أمانة محافظة جدة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في الأحياء .

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية, مبيناً أنه تم إزالة 21 موقعاً عبارة عن إحداثيات جديدة بمخططي الوليد والبدر.

وأكد أن أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشدداً في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمسألة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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11:05ت م

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