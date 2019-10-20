السعودية اليوم / "الأرصاد" سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة والعيص وخيبر



المدينة المنورة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن سحب رعدية ممطرة, ونشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية بالمدينة المنورة ومحافظتي العيص وخيبر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الثانية ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً.

// انتهى //

10:55ت م

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