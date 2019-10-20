شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن فتح باب التقديم في برامج الماجستير المدفوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-20 جامعة تبوك تعلن فتح باب التقديم في برامج الماجستير المدفوع متابعات الخليج 365 - تبوك أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن فتح باب التقديم الإلكتروني في برامج الماجستير المدفوع للعام الدراسي 1441هـ الفصل الدراسي الثاني. ومن المقرر أن يبدأ استقبال الطلبات من يوم الاثنين الموافق 22 – 2 -1441هـ وحتى يوم السبت 5 -3 – 1441 هـ ، على الرابط التالي : (هنا).







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