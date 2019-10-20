- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مشروع عملاق يهدف إلى تحويل البحر الأحمر إلى أخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مشروع عملاق يهدف إلى تحويل البحر الأحمر إلى أخضر
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية البحر الأحمر، جون باغانو، إنهم بصدد تحقيق تنمية لن تحمي فقط الموئل الخاص بسلحفاة الصقر المهددة بالانقراض، بل أيضًا إنقاذ الشعاب المرجانية التي تموت في أماكن أخرى من العالم.
وبحسب موقع “آراب نيوز”، فإن ذلك يأتي من خلال مشروع البحر الأحمر، الذي يُقام على منطقة مساحتها 28 ألف كيلومتر مربع من البحيرات الشاطئية والأرخبيلات والوديان، بين محافظة الوجه ومدينة أملج على الساحل الغربي للمملكة، بحيث يكون الوجهة السياحية المثالية، مع تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
مصطلح الأخضر
ويشير مصطلح الأخضر إلى مراعاة كافة الاعتبارات البيئية، وتقليل التأثير السلبي على البيئة.
ويعمل العلماء أيضا، على فهم سبب ازدهار الشعاب المرجانية في المنطقة، بينما تتعرض للخطر في جميع أنحاء العالم، وقال “باغانو” إنه بمجرد حل اللغز، ستكون الخطوة التالية هي تصدير الحل إلى العالم، واختتم بقوله: “هل سيكون بإمكاننا إذًا المساعدة في إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم أو المرجان في البحر الكاريبي الذي تضرر بشدة؟”.
وجهة سياحية فاخرة
سيقدم مشروع البحر الأحمر، مجموعة من التجارب المتنوعة التي تشتمل على مزايا سيتمتع بها الزوار، ويضم الموقع، أرخبيلاً رائعاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكراً، وطبيعة خلابة، بالإضافة إلى المناطق الجبلية والصحراوية.
طبيعة بكر
يهدف مشروع البحر الأحمر إلى وضع معايير جديدة للتنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة وحمايتها، ودعم المجتمع المحلي، وتنمية الوجهة لتستفيد منها الأجيال المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع عملاق يهدف إلى تحويل البحر الأحمر إلى أخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.