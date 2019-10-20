تركي آل الشيخ يزور البوليفارد ويوجه بإعادة التجهيز

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أنه سيتم إعادة تجهيز “بوليفارد الرياض” بحلة جديدة لكي يتم تلافي الزحام.

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وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “زرت في وقت متأخر أمس البوليفارد وشفت بعض الملاحظات وسيتم تداركها خلال اليومين القادمين بحد أقصى”.

وأضاف: “طلبت من فريقي يوم الثلاثاء تجهيز البوليفارد بحلة جديدة لتلافي الازدحام، وفي نفس الوقت ونترلاند الملاهي بتفتح الثلاثاء والملز الأربعاء وهذا بيخفف الزحمة … همنا راحتكم”.