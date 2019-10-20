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تركي آل الشيخ يزور البوليفارد ويوجه بإعادة التجهيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أنه سيتم إعادة تجهيز “بوليفارد الرياض” بحلة جديدة لكي يتم تلافي الزحام.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “زرت في وقت متأخر أمس البوليفارد وشفت بعض الملاحظات وسيتم تداركها خلال اليومين القادمين بحد أقصى”.
وأضاف: “طلبت من فريقي يوم الثلاثاء تجهيز البوليفارد بحلة جديدة لتلافي الازدحام، وفي نفس الوقت ونترلاند الملاهي بتفتح الثلاثاء والملز الأربعاء وهذا بيخفف الزحمة … همنا راحتكم”.
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