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موجة غبار تحجب الرؤية على تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي (جازان، عسير) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية).
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