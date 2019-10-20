«الأمر بالمعروف» تطلق عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة، وذلك بديوان الرئاسة العامة وبحضور أعضاء اللجنة العلياللقيادات.

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و أكد معاليه أن الرئاسة العامة حققت إنجازات ومبادرات رائعة ومتميزة في مجال التحول التقني ونقل الخدمات إلى الفضاء الإلكتروني، وهي تتوج اليوم هذا التقدم بتدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية في مسيرة التحول الإلكتروني في الرئاسة العامة وذلك استجابة للتوجيه السامي الذي يحث الأجهزة الحكومية على التحول الالكتروني.

من جهته كشف فضيلة مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة الدكتور عبدالمجيد بن محمد الوعلان أن بوابة الرئاسة الإلكترونية ستقدم 6 خدمات جديدة و3 خدمات مطورة، تسهل أداء الموظفين، وتسهم في تقليل الإجراءات وتبسيطها، تحقيقاً لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية الوظيفية، وقد تم إعتماد الخدمات بعد رصد وتحليل للبيئة التقنية واقتراح التحسينات اللازمة لمواكبة التسارع التقني وتقديم أفضل الحلول التقنية.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثاً إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد في مجال التقنية، بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – في هذا المجال.