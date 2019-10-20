مباحثات سعودية أمريكية لمواجهة إيران

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض، بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سيصل اليوم الأحد للعاصمة السعودية، في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا.

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وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم، وزير الدفاع الأمريكي.

وذكرت المصادر أن الوزير الأمريكي سيؤكد للقيادة السعودية “التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وبخاصة من إيران، إضافة إلى بحث تطورات الحرب ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، والوضع في سوريا في ضوء التدخل العسكري التركي”.

ولفتت المصادر إلى أن إسبر سيزور الجنود الأمريكيين الذين وصلت طلائعهم مؤخراً إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج، وذلك قبل المغادرة إلى بروكسل حيث سيبحث مع وزراء دول حلف شمال الأطلسي “جملة من القضايا لتنسيق الخطوات التالية للحملة ضد داعش، وتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للأزمة في سوريا”.