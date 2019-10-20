الان تتابع أكثر من 487 ألف مستفيد من طوارئ مستشفيات الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أوضحت “صحة الرياض” أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة لها، قدمت خدماتها خلال الربع الثالث من العام الحالي لـ (487704) حالات طارئة من الحالات الطبية والجراحية، شملت (81872) حالة حرجة وطارئة، و(405832) حالة غير طارئة.
وبينت أن مجموع عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال نفس الفترة بلغت (4853) عملية جراحية، تضمنت (3137) عملية جراحية كبرى, في حين بلغ عدد العمليات الصغرى (1716) عملية.
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