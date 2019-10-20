شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في تشيلي للسعوديين: احذروا.. وابتعدوا عن أماكن المظاهرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) دعت سفارة المملكة العربية السعودية في عاصمة الجمهورية التشيلية (سانتياغو)، المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات والاحتجاجات، وذلك نظرا إلى الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشتهدها الجمهورية التشيلية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين. وطالبت السفارة جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين بالتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية: هاتف السفارة في سانتياغو (0056224708541)، رقم شؤون السعوديين (0056940702130)، الهاتف الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في تشيلي للسعوديين: احذروا.. وابتعدوا عن أماكن المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.