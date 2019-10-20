شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الوسطى والشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي (جازان، عسير)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى ثلاثة أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.