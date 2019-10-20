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دعت سفارة المملكة في تشيلي، المواطنين المقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية تشيلي حالياً.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": نظراً إلى الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية التشيلية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين تود سفارة المملكة العربية السعودية في سانتياغو من جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات وتطالب الجميع في حالة الطوارئ، بالتواصل مع السفارة
على: الرقم التالي: 0056224708541
ورقم شؤون السعوديين: 0056940702130سفارة المملكة سفارة المملكة في تشيلي تشيلي
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 10:49 AM
طالبت جميع المواطنين المقيمين والزائرين بالتواصل معها في الطوارئ
دعت سفارة المملكة في تشيلي، المواطنين المقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية تشيلي حالياً.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": نظراً إلى الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية التشيلية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين تود سفارة المملكة العربية السعودية في سانتياغو من جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات وتطالب الجميع في حالة الطوارئ، بالتواصل مع السفارة
على: الرقم التالي: 0056224708541
ورقم شؤون السعوديين: 0056940702130
، سفارة المملكة في تشيلي تدعو إلى الابتعاد عن أماكن التظاهرات ،
المصدر : الخليج 365
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