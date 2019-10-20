، "مدني جازان" تدعو إلى أخذ الحيطة من حدوث تقلبات جوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت بعدم الاقتراب من تجمعات المياه واتباع الإرشادات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول.

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.الدفاع المدني جازان تقلبات جوية حالة الطقس