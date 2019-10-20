، "الطب البديل" يعلن وظيفة شاغرة مخصصة لذوي الهمم ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقديم عليها إلكترونياً حتى الخميس المقبل .. ضمن شروط

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، توافر وظيفة إدارية بمهمة "استقبال المكالمات الهاتفية" مخصصة لذوي الإعاقة الحركية والتقديم عليها إلكترونياً حتى نهاية عمل يوم الخميس ٢٥ / ٢ / ١٤٤١هـ.

واشترط المركز في المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى، ويمتلك اللباقة في التعامل مع العملاء والحرص على خدمتهم، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.

ودعا المركز الراغبين في التقديم على الوظيفة، إلى إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني: ([email protected]).الطب البديل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وظائف